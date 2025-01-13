مسجلاً أعلى مستوى له في 4 أشهر.. أسعار النفط ترتفع

Advertisement

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 80.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:24 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.68 دولار، وهو الأعلى منذ 27 آب.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.2 بالمئة، إلى 77.51 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.58 دولار، وهو أعلى سعر منذ 15 آب.وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ستة بالمئة منذ الثامن من كانون الثاني الجاري، ثم ارتفعت بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين "غازبروم نفت" و"سورجوتنفتيجاز"، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.