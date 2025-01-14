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إقتصاد
تراجع مبيعات شركة "فولكسفاغن"
Lebanon 24
14-01-2025
|
08:10
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تراجعت مبيعات مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات خلال عام 2024.
وأوضحت الشركة، والتي تتخذ من مدينة فولفسبورغ مقرًا لها، أنها سلمت عالميًا في العام الماضي 9027 مليون سيارة من كافة العلامات التجارية التابعة للمجموعة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
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ومع ذلك، تم تحقيق الهدف الذي حددته فولكسفاغن لنفسها بالوصول بالمبيعات إلى 9 مليون سيارة حيث تجاوزت المبيعات هذا الرقم بمقدار ضئيل.
وفي الصين، تراجعت مبيعات بنحو 10 بالمئة، أما في أوروبا الغربية، فقد ظلت المبيعات مستقرة تقريبًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4 بالمئة في المقابل.
وحققت المجموعة نموًا في أميركا الشمالية بنسبة 6 بالمئة، وفي أميركا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات المجموعة من السيارات الكهربائية حيث قامت فولكسفاغن بتسليم 745 ألف موديل كهربائي من كافة العلامات التجارية التابعة للمجموعة حول العالم في العام الماضي، وذلك بتراجع بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالعام 2023. (سكاي نيوز)
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