استقرار أسعار النفط مع هبوط المخزونات الأميركية وتوقعات ضعف الطلب

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن هبطت قبل يوم، وذلك بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية وتوقعات باضطراب الإمدادات بسبب عقوبات على ناقلات روسية وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.4% في الجلسة الماضية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.15% إلى 77.62 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.6%.وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.