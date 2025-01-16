البورصة السعودية تتجه لإنهاء الأسبوع عند أعلى مستوياتها في 3 أشهر

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تتجه سوق الأسهم السعودية لإنهاء تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعدما أغلقت أمس فوق حاجز 12200 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر الماضي وسط تحسن في السيولة انعكس في ارتفاع قيم التداول لأعلى مستوياتها منذ بداية الأسبوع مما يحفز شهية المستثمرين وسط بيانات إيجابية للتضخم في الولايات المتحدة والمملكة.وواصل المؤشر الرئيسي "تاسي" ارتفاعاته الطفيفة أمس الأربعاء ليغلق مرتفعاً 0.3% عند 12212 نقطة مدعوماً بمكاسب القطاع المصرفي ثقيل الوزن وأسهم قطاع التعدين.وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 0.75% مع صعود أسهم "البنك الأهلي السعودي" 2.8% و"البنك السعودي الأول" حوالي 4% و"السعودي الفرنسي" 1.9%. (بلومبيرغ)