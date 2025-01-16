أسهم أوروبا ترتفع

Advertisement

سجلت الأسهم الأوروبية قفزة، الخميس، مع حصول أسهم السلع الفاخرة ذات الثقل على دفعة بعد تحديث إيجابي لأرباح ريتشمونت وارتفاع أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات عن أرباح ربع سنوية قياسية.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد أن سجل أكبر مكسب يومي في أربعة أشهر أمس الأربعاء.وبلغ المؤشر ستوكس 600 في أحدث التعاملات أعلى مستوى منذ منتصف كانون الاول، في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.وقفزت أسهم ريتشمونت 15 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة المالكة للعلامة التجارية كارتييه للمجوهرات توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث، في مؤشر إيجابي لقطاع السلع الفاخرة خلال موسم العطلات بالغ الأهمية. (سكاي نيوز)