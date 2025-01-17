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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع.. إليكم الأرقام الجديدة
Lebanon 24
17-01-2025
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لتتجه نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 81.42 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 78.95 دولار للبرميل وذلك بعد تراجعها 1.7 بالمئة أمس الخميس. (سكاي نيوز)
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