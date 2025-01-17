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إقتصاد

اقتراح من ترامب قد يشعل سوق العملات

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:00
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شهدت العملات الرقمية ارتفاعات قوية خلال الساعات الماضية بقيادة كل من سولانا (SOL)، إكس آر بي (XRP)، وإتش بار (HBAR)، حيث يأتي ذلك جزئيًا بفضل تقرير من صحيفة نيويورك بوست أشار إلى أن ترامب منفتح على فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية يتضمن رموزًا مثل SOL، XRP، وUSDC.
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وقفزت سولانا بنسبة تزيد عن 8% لتصل إلى 217 دولارًا بعد نشر التقرير، بينما واصلت XRP تقدمها هذا الأسبوع لتصل إلى 3.35 دولارًا، مقتربة من أعلى سعر سجلته في عام 2018.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع البيتكوين فوق 100 ألف دولار، حيث سجلت مستوى 101,720 دولار بمكاسب بنسبة 2% في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويتزايد ترقب المستثمرين في العملات الرقمية لتنصيب ترامب الأسبوع المقبل، والإعلان المحتمل عن أوامر تنفيذية في أول يوم تركز على قطاع الأصول الرقمية. كان ترامب قد وعد خلال حملته بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال العملات الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون وطني من البيتكوين. كما قدمت السيناتور سينثيا لوميس في تموز مشروع قانون BITCOIN Act الذي يقترح الاستحواذ على 5% من إجمالي معروض البيتكوين. كما تبحث بعض الولايات الأميركية إمكانية إنشاء احتياطي من هذا الأصل الرقمي. (investing)
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