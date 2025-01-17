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إقتصاد
الصين تنجح في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لعام 2024
Lebanon 24
17-01-2025
|
03:47
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تسارع نمو النشاط الاقتصادي الصيني بوتيرة فاقت التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مع بداية تكثيف إجراءات التحفيز ما ساعد الصين على تحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، توسع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5.4٪ في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزًا تقديرات الاقتصاديين التي التي رجحت نمو الاقتصاد بنحو 5.0%، وتجاوز معدل النمو 4.6% بالربع الثالث من العام نفسه.
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وساعدت وتيرة النمو السريعة بالربع الأخير من العام الماضي على رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الصين للعام بأكمله إلى 5.0% في عام 2024، وفقًا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، بما يتماشى مع الهدف الرسمي "ما يقرب من 5%". (investing)
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