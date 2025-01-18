البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن

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توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال العامين 2022 و2023، ما نسبته 2,6% و2,7% على التوالي، قبل أن تبدأ اضطرابات الشرق الأوسط والحرب على غزة ولبنان.ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1% في عام 2026، وأن يشهد اقتصاد الأردن تسارعا في النمو.دائرة الإحصاءات العامة، قالت في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن للربع الثالث من عام 2024، تسارع نموه بنسبة بلغت 2.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2023.وأظهرت التقديرات الأولية بأن غالبية الأنشطة الاقتصادية في الأردن شهدت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2024 وقد تركز أغلب النمو في القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.