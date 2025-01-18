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إقتصاد
"55 بالمئة".. أكبر دولة منتجة للكاجو ترفع سعر شرائه من المزارعين
Lebanon 24
18-01-2025
|
10:08
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قال وزير الزراعة في ساحل العاج، كوبينان كواسي أدجوماني، أمس الجمعة، إن بلاده رفعت سعر شراء الكاجو من المزارعين إلى (0.6698 دولار) للكيلوغرام في 2025 بزيادة 55 بالمئة عن العام الماضي.
وساحل العاج هي أكبر منتج للكاجو في العالم فيما تعد فيتنام والهند الوجهتين الرئيسيتين لصادراته. وتسعى ساحل العاج لتعزيز عمليات التصنيع والمعالجة المحلية من خلال إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية.
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يبدأ موسم زراعة الكاجو عادة من شباط إلى حزيران، لكن ينطلق رسميا بمجرد أن تحدد الحكومة الحد الأدنى للسعر المضمون لمزارعي الكاجو.
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