Advertisement

إقتصاد

"55 بالمئة".. أكبر دولة منتجة للكاجو ترفع سعر شرائه من المزارعين

Lebanon 24
18-01-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1308140-638728170190360130.jpeg
Doc-P-1308140-638728170190360130.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الزراعة في ساحل العاج، كوبينان كواسي أدجوماني، أمس الجمعة، إن بلاده رفعت سعر شراء الكاجو من المزارعين إلى (0.6698 دولار) للكيلوغرام في 2025 بزيادة 55 بالمئة عن العام الماضي.

وساحل العاج هي أكبر منتج للكاجو في العالم فيما تعد فيتنام والهند الوجهتين الرئيسيتين لصادراته. وتسعى ساحل العاج لتعزيز عمليات التصنيع والمعالجة المحلية من خلال إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية.
Advertisement

يبدأ موسم زراعة الكاجو عادة من شباط إلى حزيران، لكن ينطلق رسميا بمجرد أن تحدد الحكومة الحد الأدنى للسعر المضمون لمزارعي الكاجو.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:40 | 2025-01-18
07:00 | 2025-01-18
04:00 | 2025-01-18
03:47 | 2025-01-18
02:30 | 2025-01-18
02:05 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24