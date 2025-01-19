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ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري بعد تقديم لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "قفشة" بلاغا يتهمه بـ"النصب عليه".وتقدم "قفشه" ببلاغ يتهم رجل الأعمال بالحصول على مبلغ 13 مليون جنيه منه مقابل جلب سيارة له من الخارج، إلا أن المتهم لم يسلم اللاعب السيارة أو المبلغ المالي الذي دفعه.وبحسب وسائل إعلام محلية فإن رجل الأعمال هو شخصية معروفة وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل. (روسيا اليوم)