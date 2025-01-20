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إقتصاد

الذهب يقلص خسائره مع ترقب تنصيب ترامب

Lebanon 24
20-01-2025 | 01:14
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قلّص الذهب خسائره التي تكبدها في وقت مبكر من الجلسة اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي قد يسلط الضوء على سياسات إدارته المقبلة، مما يوفر المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
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وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2697.60 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت بنسبة 0.5% في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2740.10 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "تعرض الذهب لضغوط بيع اليوم، لكن مكانته كأصل آمن تقليدي من شأنه أن يحد من الانخفاض الفوري"، وفق وكالة "رويترز".
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