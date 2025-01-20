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إقتصاد

ترحيبا بترامب.. "بيتكوين" تسجل مستوى قياسيا جديدا

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:30
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قفزت عملة بيتكوين اليوم الاثنين إلى مستوى 109 آلاف دولار، قبل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم، بعد أن ارتفعت بنسبة 80% منذ الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق في كانون الأول.
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وفي هذه الأثناء، تتداول "بيتكوين" عند سعر 108.16 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية نحو 2.14 تريليون دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى 109.114 ألف دولار.

ولا يزال مستثمرو العملات المشفرة في حالة تفاؤل، بانتظار أوامر تنفيذية من ترامب تهدف إلى تقليل العوائق التنظيمية وتعزيز انتشار الأصول الرقمية.
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