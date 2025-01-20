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إقتصاد
بنك إسرائيل المركزي أجمع على إبقاء الفائدة دون تغيير
Lebanon 24
20-01-2025
|
10:12
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كشف محضر اجتماع للجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل المركزي الأخير، والذي نشر الاثنين، أن جميع الأعضاء الخمسة في اللجنة صوتوا لصالح إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.50 بالمئة في الاجتماع الذي عقد السادس من كانون الثاني.
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وقال البنك المركزي في بيان مرفق بمحضر الاجتماع إنه في ظل تأثير الحرب التي شنتها إسرائيل على حركة حماس في غزة، ركزت سياسة اللجنة على استقرار الأسواق والحد من حالة الغموض بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف: "سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة على حسب تقارب التضخم مع الهدف المحدد له واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وانخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.6 بالمئة في كانون الأول الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار تأثير الحرب على سوق العمل الإسرائيلية.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الاثنين، إنه قد غاب أكثر من 22 بالمئة من القوة العاملة مؤقتا عن سوق العمل في ديسمبر بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، بانخفاض من 28 بالمئة في تشرين الثاني.
وانخفضت نسبة الرجال المتغيبين مؤقتا عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 38.5 بالمئة في ديسمبر من 48.6 بالمئة في تشرين الثاني. ( سكاي نيوز)
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