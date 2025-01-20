بنك إسرائيل المركزي أجمع على إبقاء الفائدة دون تغيير

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كشف محضر اجتماع للجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل المركزي الأخير، والذي نشر الاثنين، أن جميع الأعضاء الخمسة في اللجنة صوتوا لصالح إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.50 بالمئة في الاجتماع الذي عقد السادس من كانون الثاني.وقال البنك المركزي في بيان مرفق بمحضر الاجتماع إنه في ظل تأثير الحرب التي شنتها إسرائيل على حركة حماس في غزة، ركزت سياسة اللجنة على استقرار الأسواق والحد من حالة الغموض بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.وأضاف: "سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة على حسب تقارب التضخم مع الهدف المحدد له واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".وانخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.6 بالمئة في كانون الأول الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار تأثير الحرب على سوق العمل الإسرائيلية.