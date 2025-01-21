"رينو" تنتج عدداً قياسياً من السيارات في المغرب

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حققت شركة "رينو" (Renault)، المُصنعة الأولى للسيارات في المغرب، رقماً قياسياً بتجاوز إنتاجها حاجز 400 ألف سيارة العام الماضي، ما يجعل المملكة ثاني موقع صناعي للمجموعة الفرنسية على مستوى العالم بعد فرنسا.ولدى مُصنعة السيارات الفرنسية مصنعين في المملكة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حالياً 440 ألف سيارة في السنة، يتوقع أن ترتفع هذا العام إلى نصف مليون سيارة، بحسب محمد بشيري، المدير العام للمجموعة في المغرب، في تصريح لـ"الشرق" على هامش مؤتمر صحفي لتقديم نتائج الشركة الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء.يضم قطاع صناعة السيارات في المغرب، إلى جانب "رينو"، مجموعة "ستيلانتيس"، ويعمل فيه أكثر من 260 شركة توظف أكثر من 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية 700 ألف سيارة سنوياً، يرتقب أن ترتفع إلى مليون سيارة خلال السنوات المقبلة.وقال بشيري إن الشركة حققت العام الماضي عدة أرقام قياسية، إذ زاد الإنتاج 8% على أساس سنوي، لتستحوذ بذلك على 18.2% من إجمالي مبيعات المجموعة على مستوى العالم. (بلومبيرغ)