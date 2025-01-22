17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النزاعات المسلحة والطقس المتطرف تتصدر المخاطر العالمية في 2025
Lebanon 24
22-01-2025
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدد خبراء المخاطر النزاعات المسلحة والظواهر الجوية المتطرفة والمعلومات المضللة كأبرز المخاطر العالمية لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء.
وأشار ما يقرب من ربع المشاركين (23%) في التقرير الرئيسي للمنتدى، بعنوان "تقرير المخاطر العالمية"، إلى أن النزاعات المسلحة بين الدول تعد أكثر القضايا إلحاحًا لعام 2025، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
Advertisement
كما تم تصنيف المعلومات المضللة كواحدة من أبرز المخاطر على مدى عامين متتاليين، في حين سيطرت القضايا البيئية مثل الظواهر الجوية المتطرفة وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية على تصنيفات المخاطر طويلة الأجل الممتدة لعقد من الزمن.
الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والأعاصير والفيضانات، برزت بشكل ملحوظ في المخاطر قصيرة وطويلة الأجل. وأوضح التقرير أن أزمة المناخ تجعل هذه الظواهر أكثر تكرارًا وحدة.
تصاعد التوترات الجيوسياسية
قال المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوشيك، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتآكل الثقة يؤديان إلى تشكيل مشهد المخاطر العالمي.
وأضاف أنه في هذا السياق المعقد والديناميكي، أمام القادة خيارين، إما إيجاد سبل لتعزيز التعاون والمرونة، أو مواجهة نقاط ضعف متزايدة.
يغطي الاستطلاع المخاطر على المدى القصير حتى عام 2025، والمدى القصير إلى المتوسط حتى 2027، والمدى الطويل حتى عام 2035.
وشمل الاستطلاع أكثر من 900 خبير في المخاطر العالمية وواضعي السياسات وقادة الصناعة في أيلول وتشرين الأول من العام الماضي لإعداد التقرير.
حالة العالم "مزرية"
أشار المنتدى إلى أن النزاعات المسلحة لم تُعتبر خطرًا رئيسيًا على المدى القصير قبل عامين، مما يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية والمشهد العالمي المتصدع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذر سابقًا من أن العالم يواجه أعلى عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، مستشهدًا بالغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، بالإضافة إلى النزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن بين المخاطر الأخرى قصيرة المدى التي حددها التقرير الأخير للمنتدى: الاستقطاب المجتمعي والتجسس السيبراني والتلوث وعدم المساواة.
وقالت الرئيسة التجارية لشركة " Marsh McLennan Europe" كارولينا كلينت، إنه من الواضح أن العالم في حالة مزرية، ومشهد المخاطر العالمي يشبه عش السناجب، حيث تتشابك المخاطر وتتراكم فوق بعضها البعض، مما يجعل بيئة الأعمال صعبة للغاية.
واختتمت قائلة: "نحن نعيش في عصر تتزايد فيه التوترات الاقتصادية، ويجب علينا أن ندرك أن التفكك ليس مجرد قلق نظري، بل هو أمر نحتاج إلى مواجهته اليوم، مما يؤدي إلى بيئة تجارية أكثر تعقيدًا وغموضاً."
Advertisement
الأكثر قراءة
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
10:32 | 2025-01-21
21/01/2025 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وسيم ويشبهها.. فنانة شهيرة تلتقي بابنها الشاب بعد سنوات من الحرمان (فيديو)
Lebanon 24
وسيم ويشبهها.. فنانة شهيرة تلتقي بابنها الشاب بعد سنوات من الحرمان (فيديو)
09:46 | 2025-01-21
21/01/2025 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
07:00 | 2025-01-21
21/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حديثها... ممثل لبنانيّ ينفعل على زوجته إليكم ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بسبب حديثها... ممثل لبنانيّ ينفعل على زوجته إليكم ما قاله (فيديو)
06:30 | 2025-01-21
21/01/2025 06:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإطلاق نار.. وفاة مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي
Lebanon 24
تعرّض لإطلاق نار.. وفاة مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي
13:44 | 2025-01-21
21/01/2025 01:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2025-01-22
إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
01:34 | 2025-01-22
أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لسياسات ترامب
23:00 | 2025-01-21
"نتفليكس" تسجل أكبر زيادة بعدد المشتركين في تاريخها
15:52 | 2025-01-21
"رينو" تنتج عدداً قياسياً من السيارات في المغرب
14:35 | 2025-01-21
بعد تراجعها القياسي.. إليكم كم سجلت "البيتكوين"
12:46 | 2025-01-21
خسائر كبيرة.. كيف أرهقت الحرب اقتصاد إسرائيل؟
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
22/01/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
22/01/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
22/01/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24