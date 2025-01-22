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إقتصاد
تعاون بين جامعة بيروت العربية ووزارة الاقتصاد
Lebanon 24
22-01-2025
|
07:15
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اعلنت جامعة بيروت العربية في بيان انه" في إطار التعاون بين الجامعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، زارت عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية البروفسور رجاء فاخوري يرافقها رئيسة قسم التغذية وتنظيم الغذاء البروفسور ندى الدرة، المدير العام الوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، بحضور الخبير في العلوم الغذائية الدكتور إيلي بو يزبك.
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استعرض اللقاء نتائج البحث المشترك بين البروفسور ندى الدرة والدكتور إيلي بو يزبك بعنوان "الغش وتقييم جودة معجون الطماطم: دراسة في السوق اللبناني". حيث تم الكشف عن عملية الغش لمعجون الطماطم المنتشر في السوق اللبناني وتقييم جودته عن طريق فحص عينات من المنتجات المحلية والمستوردة باستخدام معايير متعددة وتحليل جودة المنتج للكشف عن وجود النشاء.
وتم تنفيذ هذا البحث بالتعاون مع البروفيسور نيقولا لوقا من جامعة القديس يوسف والبروفيسور إسبيرانس ديبس من جامعة البلمند.
وقد جاء هذا التعاون ضمن استراتيجية الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أهمية تعزيز هذه البحوث والقيام بمزيد من الدراسات المرتبطة بجودة وسلامة المنتجات من اجل حماية المستهلك والحفاظ على صحته".
(الوكالة الوطنية)
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