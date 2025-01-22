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إقتصاد

لجنة تكنولوجيا المعلومات: لتسريع إقرار قانون المناطق الصناعية الحرّة الخاصة بالتكنولوجيا في لبنان

Lebanon 24
22-01-2025 | 08:07
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عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة  برئاسة رئيسها النائب طوني فرنجية وحضور مقررها النائب الياس حنكش  والاعضاء النواب: نقولا صحناوي، ينال الصلح، سعيد الأسمر
ورازي الحاج، بالإضافة إلى حضور النواب:  مارك ضو، سيزار أبي خليل، وضاح الصادق، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي، غادة أيوب وراجي سعد.
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كما حضر الجلسة الخبير في حقل المعلوماتية فادي ضوّ والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.
 في خلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى شرح مفصّل حول قطاع المعلوماتية  من قبل الخبير فادي ضو، وكذلك إلى ما يحتاجه القطاع من تعديل للقوانين التي من شأنها أنّ تشجّع الشركات على الاستثمار في لبنان.
كما ناقش المجتمعون القانون المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة بالصناعات التكنولوجية، وشدّدوا على ضرورة التسريع  في إقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب.
بعد انتهاء الجلسة، تحدث مقرر اللجنة النائب حنكش، الذي أكد "ضرورة المضي قدما في درس القانون الخاص في المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية حتى يتمكن لبنان من أخذ فرصته الهامة في هذا المجال، فيتحوّل مصنّعاً لصالح الشركات الكبيرة التي تعنى بالتكنولوجيا".
وأشار إلى أنّه " تم الاتفاق في اللجنة على أهمية رفع القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية إلى الهيئة العامة في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته وقدرته على تأمين حوال 10 الاف فرصة عمل للبنانيين".
وقال: "استضفنا اليوم في خلال جلسة اللجنة، الأستاذ فادي ضوّ، وهو أحد أصحاب كبريات الشركات التي تهتم بالتصنيع التكنولوجي في لبنان والتصدير إلى مختلف الشركات الكبيرة، وهذا نموذج ناجح لا بد من التوقف عنده".
واعتبر أن " أمام لبنان فرصة ذهبية وحقيقية في المجال التكنولوجي نظرا لما لدينا من غنى في الطاقات الشبابية وخصوصا في مجال الهندسة التكنولوجية"، مشرا إلى أن "هذا القطاع ممكن أن يؤمن ما يقارب الـ 10 مليارات دولار للدخل القومي في لبنان".
(الوكالة الوطنية)
 
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