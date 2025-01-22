Advertisement

إقتصاد

وزارة الزراعة: ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

Lebanon 24
22-01-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1309957-638731653299395799.jpg
Doc-P-1309957-638731653299395799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – "الفاو" و"برنامج الأغذية العالمي"، في بيان مشترك، أن "نحو ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، نتيجة تصاعد الصراع في أواخر عام 2024، إذ أثرت الأعمال العدائية على القطاعين الزراعي والاقتصاد، مما يجعل التعافي بطيئا، وفقاً لتقييم جديد للأمن الغذائي".
Advertisement

وأشار البيان إلى أن "تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC يظهر أن نحو 1.65 مليون شخص في لبنان يعانون حاليا من مستويات الأزمة أو الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 3 من التصنيف أو أعلى - مقارنة بـ1.26 مليون شخص قبل التصعيد".

ولفت إلى أن "201,000 شخص يواجهون مستويات الطوارئ - المرحلة 4 من التصنيف- أي ضعف العدد قبل التصعيد"، متوقعا "استمرار حال انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من دون عودة قصيرة الأمد إلى الظروف التي كانت قبل الأزمة".

وأوضح أن "اللاجئين في لبنان معرضون بشكل خاص للخطر، حيث يصنف حوالى 594,000 لاجئ سوري - 40 % من اللاجئين السوريين و89,000 لاجئ فلسطيني - 40 % من اللاجئين الفلسطينيين، على أنهم في المرحلة 3  أو أعلى"، وقال: "كما أن نحو 970,000 مواطن لبناني، 25 في المئة من السكان، يقعون في الفئة نفسها".

وأكد أن "الصراع أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وسبل العيش في كل القطاعات"، مشيرا إلى أن "الأسواق لا تزال تكافح للتعافي، رغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني"، معتبرا أن "هذا التراجع الحاد يعمق الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 34 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 مع ركود الاستثمارات".

ولفت إلى أن "سوء التغذية لا يزال يشكل خطرا كبيرا في لبنان، خصوصا بين الأطفال والمراهقين والنساء"، مشيرا إلى أن "دراسة حديثة أظهرت أن ثلاثة من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يتبعون أنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع، مما يجعلهم عرضة للتقزم والهزال".

وأعلن أن "برنامج الأغذية العالمي قدم عام 2024 مساعدات غذائية إلى 750,000 شخص نزحوا بسبب القتال، حيث وفر وجبات ساخنة وإمدادات غذائية ومساعدات نقدية للأشخاص في الملاجئ والمجتمعات في كل أنحاء لبنان، وهو يخطط هذا العام لمساعدة 2.5 مليون شخص، بما في ذلك حوالى 900,000 لاجئ سوري في لبنان".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:23 | 2025-01-22
11:25 | 2025-01-22
09:55 | 2025-01-22
08:07 | 2025-01-22
07:55 | 2025-01-22
07:15 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24