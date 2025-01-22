أسواق النفط تحت الضغط بسبب ترامب.. والأسعار إلى انخفاض



Advertisement

زانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.79 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 75.26 دولار. واصلت أسعار النفط تراجعها في التعاملات المبكرة يوم الخميس، وسط حالة من الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على عدة دول، ما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.زانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.79 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 75.26 دولار.

وفي الجلسة السابقة، أنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات عند 79 دولارا في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 75.44 دولار في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاضات. (سكاي نيوز)