Advertisement

إقتصاد

أسواق النفط تحت الضغط بسبب ترامب.. والأسعار إلى انخفاض

Lebanon 24
22-01-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1310164-638732114954474000.png
Doc-P-1310164-638732114954474000.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت أسعار النفط تراجعها في التعاملات المبكرة يوم الخميس، وسط حالة من الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على عدة دول، ما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.
Advertisement
 
زانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.79 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 75.26 دولار.
وفي الجلسة السابقة، أنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات عند 79 دولارا في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر.
 
وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 75.44 دولار في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاضات. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:10 | 2025-01-23
01:12 | 2025-01-23
00:30 | 2025-01-23
00:05 | 2025-01-23
23:59 | 2025-01-22
23:00 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24