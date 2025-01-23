الذهب عند أعلى مستوى في 11 أسبوعًا مع تراجع الدولار

Advertisement

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2763.40 دولار.وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.1% إلى 958.11 دولار واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار. (24)