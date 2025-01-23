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إقتصاد
رئيس "بلاك روك": بتكوين قد ترتفع إلى 700 ألف دولار
Lebanon 24
23-01-2025
|
08:59
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توقع لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" حدوث ارتفاع كبير في قيمة عملة "بتكوين"، إذا قررت صناديق الثروة السيادية ضخ استثمارات في العملة المشفرة.
وقال فينك في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إن قيمة عملة "بتكوين" قد ترتفع إلى مستوى 700 ألف دولار في حال خططت صناديق الثروة السيادية لتخصيص 2 بالمئة إلى 5 بالمئة من استثماراتها للعملات المشفرة.
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وأضاف فينك: "تحدثت مع صندوق ثروة سيادي هذا الأسبوع، وناقشنا النسبة المئوية المثلى التي يجب تخصيصها من الاستثمارات لصالح العملات المشفرة، وتساءلنا هل يجب أن يكون هناك تخصيص بنسبة 2 بالمئة أو 5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات لصالح العملات المشفرة؟". (سكاي نيوز)
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