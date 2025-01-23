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إقتصاد

مديرة منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية "كارثية" العواقب

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:00
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قالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، إن نشوب أي حروب تجارية ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، وحثت الدول على عدم الرد.
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وتبدأ أوكونجو أيويالا، وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، ولايتها الثانية كرئيسة للمنظمة هذا العام في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية شبح حروب تجارية.

وقالت أوكونجو إيويالا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا "إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25% أو 60%، وعُدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10%. هذا كارثي. الجميع سيدفع الثمن"، وفقا لـ "رويترز".
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