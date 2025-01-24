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إقتصاد

مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من المستويات القياسية

Lebanon 24
24-01-2025 | 01:48
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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تراجع الدولار بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نهج أقل حدة تجاه الصين.

وتم تداول المعدن النفيس بالقرب من 2,770 دولاراً للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ تشرين الاول عندما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق. (بلومبيرغ)
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