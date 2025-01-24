مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من المستويات القياسية

Advertisement

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تراجع الدولار بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نهج أقل حدة تجاه الصين.وتم تداول المعدن النفيس بالقرب من 2,770 دولاراً للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ تشرين الاول عندما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق. (بلومبيرغ)