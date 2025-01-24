ترامب يحظر على الفيدرالي تطوير عملة رقمية

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أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يحظر على الاحتياطي الفيدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يُحرز البنك المركزي الأميركي أي تقدم حقيقي بشأنه رغم أنه كان يدرس هذه المسألة.ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.تُعد إمكانية تطوير عملة رقمية مشفرة موضوعا كان محل نقاش كبير داخل البنك المركزي الأميركي، رغم أنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن. (سكاي نيوز)