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إقتصاد
الحاج حسن بحث مع الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث في المسح الجوي للأضرار الزراعية
Lebanon 24
24-01-2025
|
14:00
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اليوم، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتورة تمارا الزين، في مقر الوزارة.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان، بأن "اللقاء بحث في سبل التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، في إطار تنفيذ المسح الجوي للأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وتم تأكيد أهمية هذا المسح في تقدير الأضرار بدقة، وتحديد الأولويات اللازمة لدعم المزارعين المتضررين في المناطق الأكثر تأثرا، إضافة إلى إجراء الأبحاث اللازمة من أجل حصر الضرر الحاصل من الحرائق التي حدثت، نتيجة الاستهداف المعادي المباشر للأراضي والأحراج اللبنانية بقذائف الفوسفور الأبيض المحرم دوليا".
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وأشاد الحاج حسن بـ"الشراكة القائمة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية"، مؤكدا أن "هذا التعاون يعد خطوة أساسية في مساعدة لبنان على استعادة قدراته الزراعية وتأمين الدعم المطلوب للقطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني".
من جهتها، أكدت الزين "أهمية هذه المبادرة الوطنية ودور المجلس في دعم جهود وزارة الزراعة وتنفيذ المسح الجوي، بما يساهم في توفير بيانات دقيقة تساعد في رسم سياسات فعالة للتعافي وتعزيز الاستدامة الزراعية في لبنان".
وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا "التزامهما المستمر في تحقيق تعاون وثيق وشراكة دائمة بين كل الأطراف المعنية بعد إطلاق وزير الزراعة اليوم عملية تقييم الأضرار الزراعية الناتجة من العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في لبنان لضمان استدامة القطاع وتعزيزه". (الوكالة الوطنية)
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