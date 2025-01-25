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إقتصاد

النفط يسجل خسائر أسبوعية بضغط تصريحات ترامب

Lebanon 24
25-01-2025 | 02:17
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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف في جلسة الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا ، أي 0.27%، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات، أي 0.05%، إلى 74.66 دولار.

وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8% بينما تراجع الخام الأميركي 4.1%.
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