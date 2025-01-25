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إقتصاد
في عام 2025.. "ميتا" تعتزم إستثمار 65 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
25-01-2025
|
05:23
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تعتزم شركة "ميتا" المالكة لتطبيقيّ "فيسبوك" و"انستغرام"، استثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام، أي 50 بالمئة أكثر مما استثمرته عام 2024، لتعزيز مكانتها في السباق بمجال الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس "ميتا" مارك زاكربرغ إن "هذا العام سيكون أساسيا للذكاء الاصطناعي. أتطلع سنة 2025، ليكون ميتا ايه آي مساعد الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي يخدم أكثر من مليار شخص، وأن يصبح للاما 4 النموذج المتطور الرئيسي وأن ننشئ مهندسا قائما على الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل متزايد في جهودنا بالبحث والتطوير".
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وأضاف: "سيُستخدم 60 إلى 65 مليار دولار" لتوسيع الفرق المخصصة للتكنولوجيا "بشكل كبير، ولإنشاء البنية التحتية اللازمة".
وقال زاكربرغ إن "ميتا" ستبني مركز بيانات "كبيرا جدا بحيث يغطي جزءا كبيرا من مانهاتن". (سكاي نيوز)
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