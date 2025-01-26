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إقتصاد

ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:43
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ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

ارتفع سعر الليرة السورية في السوق الموازية في مدن دمشق وحلب وإدلب والحسكة إلى11 ألفا و600 ليرة للشراء مقابل الدولار من 11650 ليرة في تعاملات مساء أمس كما زاد سعر البيع إلى 11 ألفا و700 من 11 ألفا و750 ليرة مسجلة مساء أمس.
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وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم عند 13 ألف ليرة للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع.
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