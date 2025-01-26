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إقتصاد
خلال 2024... القطاع العقاري في دبي يسجّل نتائج استثنائية
Lebanon 24
26-01-2025
|
10:00
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حقق القطاع العقاري في دبي أداءً قياسيا العام الماضي، مدفوعا بالقوة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وبنيتها التحتية القوية وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.
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وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد، فإن القطاع العقاري في دبي واصل خلال العام الماضي رفع معايير الشفافية وزيادة عائد الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات.
وسجل القطاع العقاري في دبي نتائج استثنائية في عام 2024، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية (بما يشمل التصرفات العقارية والمعاملات الإيجارية)، محققاً زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36 بالمئة من حيث العدد و20 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.
وتأكيداً على الجاذبية الاستثمارية العالمية للسوق العقاري في دبي، حققت المبيعات العقارية نمواً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38 بالمئة في عددها و27 بالمئة في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 ألف مستثمراً جديداً في القطاع العقاري بنمو 55 بالمئة، ما يؤكد دور دبي الرائد في توفير بيئة استثمارية مثالية تستقطب المستثمرين من حول العالم وتدعم النمو المستدام للقطاع، بحسب "وام".
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