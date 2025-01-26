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إقتصاد
رئيسة وزراء إيطاليا: وقعنا اتفاقيات مع السعودية بقيمة 10 مليارات دولار
Lebanon 24
26-01-2025
|
15:00
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أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن توقيع عدة اتفاقيات مع السعودية تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار.
وأكدت أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، مشيرة إلى أن المناقشات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كانت واسعة ومهمة للغاية.
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وأوضحت ميلوني أن الاتفاقيات تشمل رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، مضيفة أن هناك إمكانيات هائلة غير مستغلة في العلاقة بين السعودية وإيطاليا.
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