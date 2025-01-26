Advertisement

إقتصاد

رئيسة وزراء إيطاليا: وقعنا اتفاقيات مع السعودية بقيمة 10 مليارات دولار

Lebanon 24
26-01-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1311771-638735551976667843.jpeg
Doc-P-1311771-638735551976667843.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن توقيع عدة اتفاقيات مع السعودية تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار.

وأكدت أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، مشيرة إلى أن المناقشات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كانت واسعة ومهمة للغاية.
Advertisement

وأوضحت ميلوني أن الاتفاقيات تشمل رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، مضيفة أن هناك إمكانيات هائلة غير مستغلة في العلاقة بين السعودية وإيطاليا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:57 | 2025-01-26
10:00 | 2025-01-26
07:43 | 2025-01-26
05:00 | 2025-01-26
05:00 | 2025-01-26
02:00 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24