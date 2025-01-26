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إقتصاد

"النفط" يهبط مع خطط زيادة الإنتاج ومطالبات ترامب بخفض الأسعار

Lebanon 24
26-01-2025 | 23:57
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض الأسعار. جاءت دعوة ترامب عقب إعلانه عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز خلال أول أسبوع له في منصبه.
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 87 سنتًا، أو بنسبة 1.11%، لتسجل 77.63 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 21 سنتًا عند إغلاق الجمعة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 89 سنتًا، أو بنسبة 1.19%، ليصل إلى 73.77 دولارًا.

كرر ترامب يوم الجمعة دعوته لأوبك لخفض أسعار النفط بهدف إضعاف القدرات المالية لروسيا، التي تعدّ من كبار منتجي الخام، والإسهام في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق "رويترز".
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