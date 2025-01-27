الذهب ينخفض وسط ارتفاع الدولار وترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

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تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار أسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في عام 2025، والمقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2768.01 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 2772.70 دولار.ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، وفق وكالة "رويترز".