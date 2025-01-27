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إقتصاد

أضعف أداء منذ عقد.. تراجع حاد في مبيعات السيارات في هذه الدولة

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:00
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سجلت سوق السيارات المحلية في كوريا الجنوبية أضعف أداء لها منذ أكثر من عقد في العام الماضي، نتيجة لانخفاض الطلب بين الأفراد العاملين لحسابهم الخاص والشباب، وذلك وفقًا لتقرير صناعي حكومي صدر يوم الاثنين.
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وأفادت جمعية مصنعي السيارات الكورية الجنوبية، في تحليلها السنوي لسوق السيارات، أن "مبيعات السيارات الجديدة بلغت 1.64 مليون وحدة في عام 2024، بانخفاض قدره 6.5 بالمئة عن عام 2023، وهو الأدنى منذ عام 2013".

وتراجعت مبيعات السيارات المنتجة محليا بنسبة 7.3 بالمئة إلى 1.35 مليون وحدة، في حين انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 288 ألف وحدة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. (سكاي نيوز) 

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