أضعف أداء منذ عقد.. تراجع حاد في مبيعات السيارات في هذه الدولة

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وأفادت جمعية مصنعي السيارات الكورية الجنوبية، في تحليلها السنوي لسوق السيارات، أن "مبيعات السيارات الجديدة بلغت 1.64 مليون وحدة في عام 2024، بانخفاض قدره 6.5 بالمئة عن عام 2023، وهو الأدنى منذ عام 2013".وتراجعت مبيعات السيارات المنتجة محليا بنسبة 7.3 بالمئة إلى 1.35 مليون وحدة، في حين انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 288 ألف وحدة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. (سكاي نيوز)