خسارة تاريخية.. "إنفيديا" تفقد نحو 600 مليار دولار!

أدى انخفاض أسهم شركة إنفيديا، الذي غذته مخاوف المستثمرين بشأن شركة DeepSeek الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصينية، إلى محو مبلغ قياسي من القيمة السوقية لأسهم أكبر شركة في العالم.

Advertisement



وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 17% بعد فترة وجيزة من افتتاح الجلسة يوم الاثنين، ما أدى إلى محو حوالي 589 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وقد تجاوز هذا الرقم القياسي السابق - انخفاضاً بنسبة 9% في أيلول والذي أدى إلى محو حوالي 279 مليار دولار من القيمة - وكان الأكبر في تاريخ سوق الأسهم الأميركية.

وامتد الانخفاض إلى بقية السوق بسبب الوزن الذي تتمتع به إنفيديا في المؤشرات الرئيسية بما في ذلك هبوط يوم الاثنين، تسببت عمليات بيع "إنفيديا" في 8 من أكبر 10 انخفاضات في يوم واحد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بناءً على القيمة السوقية، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

كذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3% في وقت مبكر من تعاملات يوم الاثنين وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.6% قبل تقليص الانخفاض.

وتقود شركة صناعة أشباه الموصلات موجة بيع أوسع نطاقًا في أسهم التكنولوجيا بعد أن أشعل نهج DeepSeek منخفض التكلفة المخاوف من أن الشركات الأميركية الكبرى ضخت الكثير من الأموال في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يبدو أن الشركة الصينية تقدم أداءً مماثلاً لروبوتات الدردشة الغربية مقابل استثمار مبلغ بسيط.

ويُنظر إلى أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من DeepSeek، الذي تم إصداره الأسبوع الماضي، على نطاق واسع على أنه منافس لنماذج OpenAI وMeta Platforms Inc. تم تأسيس المنتج مفتوح المصدر من قبل Liang Wenfeng وهو الآن في صدارة تصنيفات متجر تطبيقات Apple Inc.

وقال محللو Jefferies في مذكرة للعملاء: "ظهرت مخاوف على الفور من أنه قد يكون معطلاً لنموذج أعمال الذكاء الاصطناعي الحالي، والذي يعتمد على الرقائق عالية الجودة وقوة الحوسبة الواسعة وبالتالي الطاقة".

وكانت "إنفيديا" المستفيد الأكبر من تدفق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لأنها تصمم أشباه الموصلات المستخدمة في التكنولوجيا. في حين يبدو أن هذا الإنفاق الضخم على استعداد للاستمرار، فقد يكون المستثمرون أكثر حذراً في مكافأة الشركات التي لا تظهر عائدًا كافيًا على الاستثمار.

وفي تعاملات الاثنين، انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Micron وArm Holdings بأكثر من 8% و9% على التوالي.

كذلك، تراجعت Broadcom وAdvanced Micro Devices بأكثر من 14% و5% على التوالي.

وتراجعت أسهم Constellation Energy وVistra، وهما اثنتان من أشهر المشتقات المرتبطة ببناء الطاقة للذكاء الاصطناعي، بأكثر من 12% و19% على التوالي.

وشعرت الأسواق الدولية أيضًا بالتأثيرات، وتراجعت شركتا الرقائق الهولنديتان ASML وASM International بشكل حاد في التداولات بأوروبا. في آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق بما في ذلك Advantest وTokyo Electron بشكل عام. (العربية)