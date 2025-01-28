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إقتصاد
مصرف سوريا المركزي ينهي تجميد معظم الحسابات المصرفية
Lebanon 24
28-01-2025
|
01:05
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ذكر مصدران بالقطاع المصرفي وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مصرف سوريا المركزي وجه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
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وأطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في الثامن من كانون الأول ثم شكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة. وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي، وفقا لـ "رويترز".
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