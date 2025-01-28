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إقتصاد

إرتفاع مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:51
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حققت مبيعات السيارات الكهربائية في كافة أنحاء العالم ارتفاعا خلال العام الماضي إلى 10.4 مليون سيارة، بزيادة حوالي 14 بالمئة عن العام السابق، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية " برايس ووترهاوس كوبرز".
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وفي الأسواق الـ 21 التي شملتها الدراسة، استحوذت السوق الصينية على حوالي ثلثي المبيعات بواقع 6.7 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، محققة نمواً بأكثر من 20 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المتوسط بناء على الأرقام المنقحة من العام السابق.

وحلت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بمبيعات 1.2 مليون سيارة كهربائية وزيادة بنسبة 7.4 بالمئة، تلتها بريطانيا بمبيعات 382 ألف سيارة تعمل بالبطاريات، بزيادة 21 بالمئة عن العام السابق.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز الرابع بعد تقلص بنسبة 27 بالمئة في سوق السيارات الكهربائية إلى 381 ألف سيارة عقب إلغاء الدولة لحوافز الشراء العام الماضي. (سكاي نيوز)

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