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إقتصاد
النرويج على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي في النقل الكهربائي
Lebanon 24
28-01-2025
|
08:31
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تستعد النرويج لتصبح أول دولة في العالم تمحو فعليًا سيارات البنزين والديزل من سوق السيارات الجديدة.
وعلى الرغم من احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، فقد تم الاعتراف بالدولة الاسكندنافية منذ فترة طويلة كرائدة عالمية في مجال النقل المستدام.
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وارتفعت مبيعاتها من المركبات الكهربائية من أقل من 1 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2010 إلى حوالي 89 بالمئة العام الماضي.
وجدت البيانات التي نشرتها إدارة الطرق العامة النرويجية، المسؤولة عن شبكة الطرق الوطنية في البلاد، أن المركبات الكهربائية تمثل أكثر من 96 بالمئة من السيارات الجديدة المباعة في الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام. (سكاي نيوز)
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