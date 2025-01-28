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إقتصاد
خبراء يتوقعون انتعاشاً قوياً للبيتكوين
Lebanon 24
28-01-2025
|
14:55
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شهدت أسواق الأسهم التكنولوجية في الآونة الأخيرة تراجعاً حاداً، حيث انخفضت أسهم شركة إنفيديا بنحو 17% في الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى مسح 600 مليار دولار من قيمة السوق الأميركي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان". ورغم هذه التقلبات الحادة في السوق، لا يزال المحللون يتوقعون أن يتعافى البيتكوين (BTC) قريباً، مستفيداً من العوامل الاقتصادية العالمية.
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في 27 كانون الثاني، تراجعت قيمة البيتكوين إلى أقل من 100 ألف دولار، مما أدى إلى انخفاض أسواق العملات المشفرة بشكل عام، بما في ذلك انخفاض بنسبة 12% في قطاع العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. إلا أن العديد من الخبراء يعتقدون أن البيتكوين سيستمر في جذب الاستثمارات رغم هذه التقلبات.
تقرير حديث صادر عن "10x Research" يشير إلى أن البيتكوين سيستفيد من تحركات السوق الحالية، حيث من المتوقع أن يتزايد تدفق الاستثمارات نحو الأصول اللامركزية كبديل أكثر أماناً في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع التكنولوجيا. كما أضاف التقرير أن السيولة العالمية، التي تبلغ حالياً 38 تريليون دولار، ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه سعر البيتكوين، بدلاً من تقلبات سوق التكنولوجيا.
ماركوس ثيلين، الرئيس التنفيذي لشركة "10x Research"، أشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدعومة من وول ستريت ستسهم في تقليل تقلبات البيتكوين، معززاً من استقرار قيمته على المدى الطويل. وأضاف أن البيتكوين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي، حيث يميل إلى الارتفاع مع زيادة قيمة الدولار، مما يعكس تدفق مزيد من السيولة نحو الأصول الرقمية.
في ختام تقريره، أكد ثيلين أن حركة البيتكوين تتأثر بشكل رئيسي بالسيولة العالمية والسياسات النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يجعل البيتكوين في موقع قوي للاستفادة من التدفقات المالية العالمية المستمرة. (investing)
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