ارتفاع سهم علي بابا بعد ضجة حول نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد

ارتفعت أسهم شركة "علي بابا" بنسبة 2.8% مع اكتساب نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث للشركة، "Qwen2.5-Max"، اهتمامًا كبيرًا.

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وأعلنت الشركة عن نتائج الأداء المثيرة للإعجاب للنموذج وتوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به من خلال "Alibaba Cloud"، وهي خطوة جذبت انتباه كل من خبراء الصناعة والمستثمرين.يأتي الارتفاع في سهم "علي بابا" بعد أن شاركت شركة التكنولوجيا العملاقة تفاصيل حول "Qwen2.5-Max"، وهو نموذج "Mixture-of-Expert (MoE)" واسع النطاق. تم تدريب النموذج مسبقًا على أكثر من 20 تريليون رمز وتم تحسينه أكثر باستخدام منهجيات التدريب الدقيق الخاضع للإشراف والتعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية. في مجال تنافسي، تفوق Qwen2.5-Max على DeepSeek V3 في العديد من المقاييس المرجعية، بما في ذلك Arena-Hard و LiveCodeBench، مع إظهار نتائج تنافسية في مقاييس أخرى مثل MMLU-Pro.كما سلط إعلان علي بابا الضوء على توفر النموذج للتفاعل المباشر من خلال Qwen Chat وتوفير الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات عبر Alibaba Cloud، مما يشير إلى خطوة استراتيجية لتعزيز عروض خدمات السحابة الخاصة بها. من المرجح أن يعزز هذا التطور موقف علي بابا في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو ويوفر قيمة إضافية لأعمالها في مجال الحوسبة السحابية. (investing)