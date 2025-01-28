مؤشرات وول ستريت تنتعش

Advertisement

ارتفعت أسهم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بعد موجة بيع هزت الأسواق العالمية، مع استعداد المتداولين في وول ستريت لبدء موسم أرباح الشركات الكبرى، وترقبهم لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.وانتعشت الأسهم، حيث ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1%، ومؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.8%. كما ارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 7.8%، بعد أكبر خسارة في قيمتها في التاريخ.كذلك، ارتفعت الأسهم بنسبة 2% يوم الثلاثاء. ومع انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، انخفضت معظم الأسهم في المؤشر القياسي بالفعل، وهو ما يعتبر عودة لتحركات الجلسة السابقة.يأتي الشعور النسبي بالهدوء في وول ستريت بعد بداية أسبوع صعبة بسبب المخاوف من أن نموذج الذكاء الاصطناعي الرخيص من شركة "ديب سيك" (DeepSeek) الناشئة الصينية قد يجعل تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا التي دعمت السوق، صعبة التبرير. (سكاي نيوز)