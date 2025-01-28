كأس العالم يفتح فرص استثمار بمليار دولار

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قدرت منظمة الأمم المتحدة للسياحة قيمة الفرص الاستثمارية التي تمكنت من حصرها في قطاع السياحة في المغرب، بأكثر من مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك بينما تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.تتوزع هذه الفرص الاستثمارية على حوالي 229 مشروعاً تشمل الفنادق والمنتزهات والمشاريع الترفيهية والبنية التحتية لتنظيم المؤتمرات، بحسب ناتاليا بايونا، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في مقابلة مع "الشرق"، على هامش المؤتمر الدولي حول الابتكار التكنولوجي والاستثمار السياحي بمدينة مراكش يوم الثلاثاء.وخلال المؤتمر، وقعت المنظمة الأممية مع وزراة السياحة اتفاقية لإنشاء مقر لها في المغرب، سيكون الأول والوحيد من نوعه في القارة. وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي، إن المكتب سيساهم في الترويج للوجهات السياحية الأفريقية.سيدعم المكتب مساعي الابتكار والاستثمار في القطاع السياحي في القارة، بحسب وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في حديث لـ"الشرق"، وأضافت أن المكتب من شأنه أيضاً أن يعزز مكانة البلاد في قطاع السياحة أفريقياً وعالمياً، متوقعةً استمرار تحقيق أرقام قياسية في عدد السياح خلال السنوات المقبلة. (بلومبيرغ)