قفزة في عدد شركات السفر والسياحة في السعودية

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قفزت أعداد شركات السفر والسياحة المرخصة في السعودية خلال 2024 نحو 33 % في ظل تنامي أعداد السياح في المملكة، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة السياحة.الوزارة قالت إن أعداد الشركات وصلت إلى 2853 بنهاية العام الماضي مقارنة بـ2153 شركة في 2023، مشيرة إلى وجود شركات أجنبية مرخصة تعمل في مجال السياحة بالسعودية.تضمنت مستهدفات ميزانية السعودية في 2025، الوصول إلى 127 مليون سائح على مستوى المملكة، وتحقيق 346.6 مليار ريال كحجم إنفاقي سياحي.وكان وزير السياحة أحمد الخطيب قد ذكر خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن برنامج الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، أن السعودية استقبلت عددًا قياسيًا من السياح الدوليين وصل لما يقارب 30 مليون سائح وافد في العام الماضي، مضيفا: "ونمضي نحو 70 مليونًا في 2030، ما سيضعنا في المراكز السبعة الأولى عالميًا". (الاقتصادية)