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إقتصاد

أسعار الذهب مستقرة مع ترقب اجتماع الفيدرالي

Lebanon 24
29-01-2025 | 00:58
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شهدت أسعار الذهب تحركات ضيقة، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ حفزت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الطلب على الملاذ الآمن، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.
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تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.10 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في جلسة الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ 18 كانون الاول، بعد إطلاق تطبيق ديبسيك الصيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي جرى تطويره بتكلفة منخفضة. ودفعت الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم العالمية في الجلسة السابقة إلى الإعراض عن المخاطرة في فئات الأصول الأخرى.

وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس وكذلك الصلب.
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