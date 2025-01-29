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إقتصاد

هل تدفع تعريفات ترامب كندا لخفض الفائدة للمرة السادسة اليوم؟

Lebanon 24
29-01-2025 | 02:51
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يعقد البنك المركزي الكندي اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يقوم بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع تقديم تحليل لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، وفقًا لآراء الاقتصاديين والمحللين.
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تعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها البنك المركزي عن قراره بشأن أسعار الفائدة ويشارك توقعاته حول الاقتصاد منذ تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يهدد بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات الكندية منذ فوزه في الانتخابات في تشرين الأول. وفي أحدث تصريحاته، هدد بفرض رسوم جمركية 25% على كندا اعتبارًا من الأول من شباط.
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