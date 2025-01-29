مقابل الدولار... ما هو سعر الليرة التركية؟

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تراجع التذبذب المتوقع لسعر العملة التركية على المدى القصير إلى أقل مستوياته منذ 10 أشهر في ظل تبني صناع السياسة النقدية التركية لما تسمى باستراتيجية القيمة الحقيقية لليرة.وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مؤشر قياس التذبذب في سعر العملة التركية خلال 3 أشهر تراجع إلى أقل مستوياته منذ 19 آذار الماضي أمس، لكنه ظل في المستويات عينها اليوم الأربعاء.وجرى تداول الليرة صباح اليوم بسعر 35.7554 ليرة لكل دولار بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة عن سعر أمس. (سكاي نيوز)