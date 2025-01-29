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إقتصاد

الذخب يرتفع.. كم سجل سعره اليوم؟

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:30
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صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط عدم اليقين الاقتصادي المتزايد بشأن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.
 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل (Comex) بنسبة 0.13% إلى 2798.30 دولار للأونصة.
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فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.04% إلى 2763.89 دولار للأونصة.

وتتابع الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم) 
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