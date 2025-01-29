الذخب يرتفع.. كم سجل سعره اليوم؟

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط عدم اليقين الاقتصادي المتزايد بشأن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.



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فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.04% إلى 2763.89 دولار للأونصة.



وتتابع الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم) وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل (Comex) بنسبة 0.13% إلى 2798.30 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.04% إلى 2763.89 دولار للأونصة.وتتابع الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)