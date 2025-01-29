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إقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يدعم موريتانيا بـ24 مليون دولار

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:00
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وقعت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء، اتفاقية يقدم بموجبها الأخير تمويلا لنواكشوط بقيمة 24 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء وفد موريتانيا يتقدمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع وفد من البنك برئاسة مديره آكونيمي أديسينا، على هامش القمة الإفريقية للطاقة التي انعقدت في تنزانيا الاثنين والثلاثاء، وفق بيان الرئاسة الموريتانية.
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وقال البيان إن الجانبين وقعا على اتفاقية يقدم من خلالها البنك الإفريقي 24 مليون دولار لموريتانيا.

ووقع الاتفاق من الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه، ومن جانب البنك الإفريقي للتنمية، المدير العام المكلف بشمال إفريقيا محمد العزيزي.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروع يتضمن إنشاء قطب للثروة الحيوانية بمساحة 20 ألف هكتار وسوق للماشية، وتحسين جودة وإنتاجية المراعي الطبيعية من خلال استعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل نحو 10 آلاف هكتار من المراعي المتدهورة وحمايتها".

ووفق معطيات خبراء اقتصاديين، تستورد موريتانيا حاليا 60 بالمئة من حاجتها من المواد الغذائية، فيما تصل نسبة الفقر إلى 31 بالمئة في البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
 
(الاناضول)
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