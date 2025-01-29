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إقتصاد

السباق مشتعل.. عرض تجاوز 20 مليار دولار لشراء "تيك توك"

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:46
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تمكنت مجموعة من المستثمرين الأميركيين الساعين لشراء تيك توك، بدعم من نجم يوتيوب الشهير "مستر بيست" (MrBeast)، من تدبير أكثر من 20 مليار دولار لصالح الصفقة، وفقا لجيسي تينسلي، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، والذي يرتب الصفقة.
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كما انضم إلى المجموعة رئيسان تنفيذيان آخران في مجال التكنولوجيا كمستثمرين، من بينهما ديفيد بازوكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روبلوكس" (Roblox Corp)، وناثان مكولي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أنكوراج ديجيتال" (Anchorage Digital)، وفقا لما صرح به تينسلي خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ". ولم ترد شركتا "روبلوكس وأنكوراج" على الفور على طلبات التعليق.

وقال جيسي تينسلي، وهو مؤسس "إمبلوير دوت كوم" (Employer.com)، في مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الأربعاء إن عرض مجموعته يفوق "بشكل كبير" عرضاً منافساً يُقدر بحوالي 20 مليار دولار، في إشارة محتملة إلى العرض الذي يقدمه مشروع "ليبرتي" بقيادة فرانك مكورت، المالك السابق لفريق "لوس أنجلوس دودجرز"، والمشارك في برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) كيفن أوليري، حيث قدروا أن شراء التطبيق سيكلف 25 مليار دولار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تينسلي ومجموعته الاستثمارية سيكونون منافسين جادين في هذه المفاوضات، التي تبدو تنافسية وسريعة التغير. يذكر أن تينسلي قال إن مجموعته لم تتواصل مباشرة مع الشركة الأم الصينية لتطبيق تيك توك "بايت دانس" (ByteDance Ltd)، التي أكدت أن أعمالها في الولايات المتحدة ليست للبيع. وأضاف: "لم نتلقَّ أي رد مباشر، لقد كان هناك صمت تام من جانبهم". (بلومبيرغ)
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