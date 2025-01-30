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إقتصاد

وسط ترقب لرسوم أميركية مزمعة على كندا.. النفط يستقر

Lebanon 24
30-01-2025 | 00:09
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شهدت أسعار النفط استقرارا، في التعاملات المبكرة الخميس، مع ترقب الأسواق لرسوم أميركية محتملة على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الخام للولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 76.71 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 72.79 دولار، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
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واستقرت العقود الآجلة للخام الأميركي أمس الأربعاء عند أدنى سعر لها هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يخطط للوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت. (سكاي نيوز)
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